Annelerin 18’inci zaferi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP önünde evlat nöbeti 391'inci gününde devam ediyor. Evlat nöbetini sürdüren Fettah Kaya'nın 5 yıl önce terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılan oğlu Cuma Kaya Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde teslim oldu. Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından kaçarak Silopi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan Kaya, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından PKK'lı Cuma Kaya, ailesine kavuştu. Beş yıldır haber alamadıkları evlatlarına kavuşan Kaya ailesi, sarıldıkları evlatlarıyla birlikte gözyaşı döktü. Baba Fettah Kaya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişler Bakanı Süleyman Soylu'nun eylem yapan ailelere desteklerini hiç esirgemediğini belirterek, devlete her zaman güvendiklerini ve evlatlarına er ya da geç kavuşacakları inancını kaybetmediklerini söyledi.İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul, Mardin ve Diyarakır İl Jandarma komutanlıklarınca yapılan ikna çalışması sonucu, 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK ve PYD/YPG'l teröristlere yönelik ikna çalışmaları neticesinde; 3 örgüt mensubu Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olmuştur" denildi.İÇIŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, bir Ocak 2020 tarihinden bu yana terör örgütü PKK'dan kaçan örgüt mensubu sayısı 171'e yükseldi.YILDIRIM-11 Operasyonu kapsamında, Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 5'e yükseldi. Operasyon kapsamında, Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde önceki akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, ölü ele geçirilen toplam terörist sayısı 5'e yükseldi. Davut AĞAH / SABAH