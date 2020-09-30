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Son dakika: , ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

ordusu, ülkenin topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda ordusunun taarruz taburunun sancağını ele geçirdi.

AA
Giriş Tarihi: 30.9.2020 18:57 Son Güncelleme: 30.9.2020 19:08 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi." bilgisi verildi.

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Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17:30'a kadar cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 4 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha edildi." bilgisi verildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerine düzenlenen saldırıların havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

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Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi
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