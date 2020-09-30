Son dakika: Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi." bilgisi verildi.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN ORDUSUNUN TANK, TOP VE FÜZE SİSTEMLERİNİ İMHA ETTİ

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 17:30'a kadar cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 4 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha edildi." bilgisi verildi.

Bakanlık, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerine düzenlenen saldırıların havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni destek birliğini imha etme anı kamerada | Video