CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den büyük yalan! Lokanta dediği yer bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikayla ilgili paylaşımda bulundu ve 'Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede' iddiasında bulundu.

ÖZEL'İN LOKANTA DEDİĞİ YER 8 BİN METREKARE KAPALI ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR

Özgür Özel'in lokanta olarak iddia ettiği yerin Dondurulmuş Gıda ve Hazır Yemek Fabrikası olduğu, fabrika için 20 milyon TL yatırım yapıldığı öğrenildi. Fabrikanın 8 bin metrekare kapalı alanda kurulduğu ve 200 çalışanın bulunduğunu öğrenildi.

END Grup Hazır Yemek Gıda Yönetim Kurulu üyesi Ersin Özalkan; Acıoğlu Piza firmasının END Grup şirketlerinden olduğunu söyledi.

Ersin Özalkan, Özgür Özel'in 2019 yılında 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımının tamamlandığını belirterek, "Çömçeci markası ile dondurulmuş ve taze hazır yemek, ünlü mamüller, tatlı, ileri işlenmiş et ürünleri üretmektedir... Sayın vekilim bilgi amaçlı paylaşıyorum, maalesef lokanta olarak algılandık" dedi.

END GRUP'a bağlı olarak satın alınan Acıoglu Piza Hazır Yemek İkram ve Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi; Küsget Sanayi Sitesi'nde yer alıyor. Şirket; 8 bin metrekare kapalı alanda toplu yemek üretiminde kullanılan makine ve techizata sahip.

ÖZEL: SANAYİ SİTESİNDEKİ LOKANTANIN ADI BİLE LİSTEDE

Özgür Özel, Gaziantep'te açılan fabrika sayısının 300 denildiğini belirterek, "Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. 120'si teşvik kredisi kullanarak fabrikasını başka sanayi bölgesine taşımış. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede. İstihdam her gün düşüyor. Fabrikalar açılsa düşer mi?" iddiasında bulunmuştu.

VARANK: ANA MUHALEFET PARTİSİNİN YATIRIMDAN ANLADIĞI EN FAZLA HEYKEL OLABİLİR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i eleştirerek, "Lokanta, eczane ve market dediğiniz o 3 yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin m² kapalı alan, 170 milyon₺ yatırım ve 444 istihdam var. Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir" dedi.