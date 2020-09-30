Kameralar karşısına geçen CHP il başkanı şehit babasını hedef aldı

Kayseri'de 18 Şart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Bünyan ilçe şehitliğinde düzenlenen törende CHP'li belediye başkan adayı Mustafa Navruz ve İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu'na Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit, tepki göstererek alanı terk etmişti. CHP'li heyete "Evlatlarımıza kurşun sıkanlarla birlikte ittifak yapanlarla ben aynı havayı teneffüs etmem" diyen şehit babası Yahya Kemal Yiğit'i, CHP'li Belediye Başkanı Adalı Mustafa Navruz ve İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu mahkemeye vermişti. CHP'li ilçe yöneticilerinin darp ve hakaret iddialarını hem olay günü haber ajanslarının çektiği görüntüler, hem de kendi şahitleri mahkemede yalanladı. CHP il Başkanı Ümit Özer'de 10 avukat ve bir otobüs dolusu partili ile duruşmaya gelerek gövde gösteri yapmıştı.

BU KEZ AYNI YALANI KAMERALAR ÖNÜNDE SÖYLEDİ

Sabah'ın gündeme getirdiği CHP'nin şehit babası skandalının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Ümit Özer, bu kez de kameralar karşısında görüntü ve şahitlerle çürütülen yalanlara sahip çıkmaya devam etti. Şehit babasının Bünyan Belediye Başkan adayları Mustafa Navruz'a hakaret ve fiziksel saldırı yaptığını belirten CHP İl Başkanı Ümit Özer; "Söz konusu olay bu şahsın yerel seçimler öncesinde Bünyan Belediye Başkan Adayımız Mustafa Navruz'a yönelik sözlü ve fiziki saldırısından kaynaklanmaktadır. Bu saldırısı karşısında ne belediye başkan adayımız nede Bünyan İlçe Başkanımız Okan Marzıoğlu söz konusu şahsa hiçbir şekilde karşılık vermeyerek, amaçladığı provokasyonu gerçekleştirmesine fırsat tanımamıştır. Söz konusu şahıs belediye başkan adayımıza yönelik fiziki ve sözlü saldırısı nedeniyle hakim karşısına çıkmıştır. Kimse şehit babası olduğu için yargılanmıyor" diyerek mahkemede çürütülen yanları tekrarladı.

"BIRAKIN ARTIK MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEYİ"

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in açıklamalarını hayretle okuduğunu belirten 15 Temmuz Şehidinin Babası Yahya Kemal Yiğit ise yaptığı açıklamada; " CHP İl Başkanı benim Bünyan belediye başkan adaylarına saldırdığımı hala iddia ediliyor. Peki şuanda internette duran olay anına ait görüntüleri zahmet edipte hiç izlememiş mi?. Ayrıca mahkemede CHP'li belediye başkan adayı ve ilçe başkanının şahit olarak gösterdikleri kişide mi yalan söylüyor. Kendi şahitleri bile mahkemede benim onlara 3 metreden fazla yaklaşmadığımı, onlara hakaret etmediği söyledi. Yani kendi şahitleri kendilerini yalanladı. Asıl bilgi kirliliği operasyonu yapan CHP il başkanıdır. İl başkanı mahkeme tutanaklarını neden basın toplantısında göstermedi yada dile getirmedi. Ayrıca 15 Temmuz hain kalkışmayı kendi genel başkanları itibarsızlaştırmak için elinden geleni yapıyor. 8 Ekim olaylarını başlatan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a arka çıkan yine kendi genel başkanları ve partilileriydi. PYD ve YPG'ye terör örgütü değil diyen yine kendi genel başkanları değil mi? Genel başkanınız Diyarbakır Sur'da Şırnak'ta, Cizre'de hendek kazan teröristlere hendek kazan arkadaşlar diye hitap etmedi mi? PKK sizi tükürüğünde boğar diyen HDP milletvekillerine kendi genel başkanları sahip çıkmıyor mu? Teröristlere, terör sevicilerine bunlar kucak açmıyor mu? Adalet yürüyüşünde terör sevicilerle kol kola yürüyen sizin genel başkanınız değil miydi ? CHP il başkanı önce bunlara bir cevap versin" diye konuştu.

"BU MİLLET SİZE GEREKEN DERSİ 2023'TE DE VERECEK"

CHP'ye seslenen Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "Artık bu milletin zekasıyla alay etmeyi bıraksınlar. Bu millet her şeyin ne olduğunu biliyor veartık mızrak çuvala sığmıyor. Güneşi balçıkla sıvamaya kalkmasınlar. Bu millet 2023 seçimlerinde gereken dersi bu CHP'ye verecek. Artık Atatürk'ün arkasına sığınıp ta şer işler yapmayı bıraksınlar. Bunların hangi zihniyette olduğunu bu millet anladı artık" dedi.