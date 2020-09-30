'Mafya hizmeti verilir' reklamı yaptı, yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Ceylanpınar'da bulunan Baran Kejanlı adlı kişi, sosyal medya uygulaması TikTok'ta 'mafya hizmeti verilir' şeklinde reklam yaptı ve bütün dikkatleri üzerine çekti.

VİDEOYU LÜKS OTOMOBİLİNDE ÇEKTİ



Ceylanpınar'da yaşayan Baran Kejanlı, lüks otomobilde çektiği bir videoyu TikTok'ta paylaşarak verdiği mafya hizmetlerini duyurdu, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

"TEK ADRES VARDIR O DA BARAN KEJANLI"

Baran Kejanlı, paylaştığı görüntülerde "Arkadaşlar mağdur olan, garibanlar parasını kaptıranlar, çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır o da Baran Kejanlı" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşılan görüntüler kısa sürede diğer sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanması üzerine kullanıcıların tepkisine yol açtı. Paylaşımın ardından harekete geçen polis Baran Kejan'lıyı yakalayarak gözaltına aldı. Kejan, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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