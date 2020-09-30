MSB'den son dakika açıklaması: Ermenistan 30 yıl önceki gibi sivilleri hedef alıyor

Azerbaycan'a saldırı girişiminde bulunan ve işgal ettiği bölgeleri sahiplenme gayretindeki Ermenistan ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması daha geldi.

BARIŞ VE HUZURUN DÜŞMANI ERMENİSTAN 30 YILDIR AYNI

Bakanlık açıklamasında "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hocalı'da soykırım yapan Ermenistan'ın 30 yıl önce de bugünde barış ve huzurun düşmanı olduğunu belirterek bir video paylaştı. MBS, paylaştığı videoda, Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir" dedi Milli Savunma Bakanlığı (MBS) sosyal medya hesabından Hocalı'da soykırım yapan Ermenistan'ın 30 yıl önce de bugünde barış ve huzurun düşmanı olduğunu belirterek bir video paylaştı.

ERMENİSTAN HOCALI'DA SOYKIRIM YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından işgalci Ermenistan'ın yaptığı soykırımla ilgili şu cümleleri kaydetti: "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Hocalı'da soykırım yapan, #Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan, bugün de tüm dünyanın gözü önünde masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan 30 yıl önce nasılsa bugün de aynı şekilde barış ve huzurun düşmanı olarak hareket etmektedir."