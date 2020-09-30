O karikatüre 7.5 yıl ceza istendi! Babası da din görevlisiymiş

İslam dinine ve Hz. Muhammed'e çok çirkin bir karikatürle hakaret eden Türkiye LGBT Birliği hakkında iki ay önce savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Suç duyurusunda, "Türkiye LGBTİ Birliğiadlı twitter kullanıcısı, yaptığı "İslam=#Pedofili" mesajı ve bu mesajın altında paylaştığı İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed'e ilişkin çok çirkin bir karikatür ile tahammül edilmesi imkansız hakaret ve ithamları içerir sözleri birden fazla kişiye ulaşarak, toplumun muayyen bir kesiminin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur" denilmişti.





Yürütülen soruşturma kapsamında paylaşımın M. Cevat Söğüt tarafından yapıldığı anlaşıldı. İddianameye göre şüpheli M.Cevat Söğüt, 13 Temmuz'da bir erkek ve kız çocuğunun bulunduğu fotoğrafı, üzerine "İslamcılar=#Pedofili" altında LGBT bireylere saldırıyor. Pedofiliyi yayan İslam'ın ta kendisidir... İslamcıların homofobik paylaşımlarına nasıl sessiz kalıyorlarsa bizim bu tür paylaşımlarımıza da sessiz kalıp görmemezlikten gelecekler" diye paylaşımda bulundu. Yine aynı gün üzerinde bir erkek ve kız çocuğunun yer aldığı bir karikatürü, üzerine benzer ifadeler yazarak başka bir paylaşım yaptı.

BABASI DİN GÖREVLİSİYMİŞ

İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan M.Cevat Söğüt savunmasında, "Ben böyle bir paylaşım yapmadım. Arda isimli Belçika'da yaşayan biri vardır. LGBT üzerine dernekler kurdu. Benim babam emekli imamdır. Hz. Muhammed (sav) hakkında böyle bir şeyi asla yapmam. Yayınlandıktan sonra internetten, 'Türk toplumu ve Müslümanlar'dan özür dileriz' diye paylaşımı ben yaptım. Peygamberimizle ilgili bir hakaretim söz konusu olamaz" dedi. İddianamede tutuklanarak cezaevine gönderilen şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, yaptığı paylaşım üzerine pek çok facebook kullanıcısının galeyana gelerek mesajlar attığı ve eyleminin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı. Şüphelinin kendisine ait sosyal paylaşım sayfası üzerinden herkese açık bir şekilde haklı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama ve 'kanunlara uymamaya tahrik suçlarını işlediği belirtildi. Şüphelinin suçu basın yayın yoluyla işlemiş olması nedeniyle 2 yıldan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması istendi.