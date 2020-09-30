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Pençe harekâtı şehidi, uğurlandı

Ahmet AKKUŞ
Giriş Tarihi: 30.9.2020 ABONE OL
Pençe harekâtı şehidi, son yolculuğuna uğurlandı
Irak'ın kuzeyi Pençe Harekâtı bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanmış mühimmatın patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli, Mardin'in Derik İlçesine bağlı Bozbayır Mahallesi'nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Törende Jandarma Yüzbaşı Sertaş Erkişi şehidin özgeçmişini okuduktan sonra İl Müftüsü Ali Hayri Çelik cenaze namazını kıldırdı. Defin işleminden sonra şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Temelli için saygı atışı gerçekleştirildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte şehidin ailesine şehidin tabutuna sarılan Türk Bayrağını teslim etti.
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Pençe harekâtı şehidi, son yolculuğuna uğurlandı
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