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Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel: "Çeviköz, 'nin dış politika yönlendiricisi yetisine sahip değil"

'ın 'daki sivilleri hedefe almasının ardından bölgesinde artan gerilimler üzerine Genel Başkanı 'nun Başdanışmanı Emekli Büyükelçi Ahmet 'ün yaptığı skandal açıklamaya bir tepki de eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel'den geldi.

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Giriş Tarihi: 30.9.2020 08:14 Son Güncelleme: 30.9.2020 08:38 ABONE OL
Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel: Çeviköz, CHP'nin dış politika yönlendiricisi yetisine sahip değil

Çeviköz'ün, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" sözlerine tepki gösteren Prof. Dr. gürel, sosyal medya hesabından, "Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz'ün CHP'nin dış politikalardaki yönlendiricisi olma yetisine sahip olmadığını düşünüyorum" paylaşımında bulundu.

Öte yandan önceki gün yapılan CHP MYK'da da gündeme gelen Çeviköz'ün skandal sözleriyle ilgili disiplin sürecinin başlatılacağı öğrenildi. CHP'nin son yapılan kurultayında PM üyeliğine adaylığını koyan ancak seçilemeyen Çeviköz'ü başdanışmanlıktan istifa etmesi gerektiğini belirten eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ise, "Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri olan Azerbaycan konusunda parti sorumlularının daha dikkatli olması gerekiyor." dedi.

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Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel: "Çeviköz, CHP'nin dış politika yönlendiricisi yetisine sahip değil"
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