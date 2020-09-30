Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 30 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle vaka sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs vaka ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 30 Eylül corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 30 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayıları tablosu...

30 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 112.098

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1391

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 65

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1245

DÜNKÜ VERİLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerini açıkladı:

Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 114.940

BUGÜNKÜ HASTA SAYISI: 1427

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 68

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1452