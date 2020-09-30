Son dakika: Trump ve Biden'dan alevli tartışma! Geceye damga vuran sözler: Putin'in köpeğisin...

İki aday, Fox News sunucusu Chris Wallace tarafından yöneltilen ırkçılık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomi gibi birçok konunun yanı sıra iklim değişikliği ve seçim güvenliği ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"DARBE YAPMAK İÇİN PEŞİME DÜŞTÜLER"

Zaman zaman hakaretlere varan atışmalarda, iki adayın, seçim güvenliği konusunda önemli bir fikir ayrılığı yaşadığı gözlemlendi.

Posta yoluyla oy kullanmaya güvenmediğini ve kendisine ait onbinlerce oy pusulasının derelerde ve çöplerde bulunduğunu belirten Trump, seçmenine, seçim günü sandıklara gidip oylarının sayılıp sayılmadığına bakmaları çağrısında bulundu.