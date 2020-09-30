Valisi Gül’den Ümit Özdağ’a cevap: Yolu bulamazsanız haber verin!

ÖZDAĞ: "SON 2 YILDA AÇILAN 300 FABRİKADAN KAÇ TANESİ 45 YILDIR ÇALIŞIYOR?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ; Davut Gül'ün açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi.

Özdağ, "Sayın Valim son 2 yılda açılan 300 fabrikadan kaç tanesi Can Tuğsuz'un ifade ettiği gibi 45 yıldır çalışıyor? 5 saat değil 25 saat gezseniz de bu sorunun cevabını vermeden gezi bitmez. Hâlâ dürüst ve cesur işadamlarının olması sizi şaşırttı mı yoksa" iddiasında bulundu.

GÜL: "KÖKLÜ FİRMALARIN YENİ FABRİKALARININ RESMÎ AÇILIŞINI YAPTIK"

Gaziantep Valisi Davut Gül de; Ümit Özdağ'ın suçlamalarına cevap verdi. Gül; "Sayın vekilim, Gaziantepli firmalar arasında 80 yıllık olan da var! Fabrikaları açılışa biz önerdik. Köklü firmaların yeni fabrikalarının resmî açılışını yaptık. Siz tek başınıza 5. OSB'nin yolunu bulamazsınız, haber verirseniz bir rehber eşliğinde tek tek gezdirelim" dedi.

ERDOĞAN: "HİÇ KİMSE ÖZEL SEKTÖRE DÜŞMANLIK YAPMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Eylül 2020 tarihinde Gaziantep 300 Fabrika Toplu Açılış Töreni'nde konuşmuş ve "Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi, yeni rekorlara koşmaya devam edecektir. Türkiye'nin kalkınmasını, güçlenmesini, ekonomik ve ticari açıdan gelişmesini savunan hiç kimse özel sektöre düşmanlık yapmaz" demişti.

İYİ Parti’de kurultay sonrası yeni kırılmalar