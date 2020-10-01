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merkezli 21 ildeki operasyonunda 5 kişi tutuklandı

merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 zanlıdan 5'i tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.10.2020 22:47 ABONE OL
Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Balıkesir dahil bazı illerde ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair beyanlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında 10 gün önce gözaltı kararı verilen 24 zanlıdan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 21 ilde 44 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı, 18'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, bir şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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Balıkesir merkezli 21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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