Ekrem İmamoğlu'nun cami amblemine tahammülü yok

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cami logosunu değiştirme gayreti sürüyor.

İBB TRAFİK CEP'TEKİ CAMİ LOGOSU DA DEĞİŞTİ

Bukez de İBB Cep Trafik'in camili logosu değiştirldi. Ne olduğu tam anlaşılamayan renkli bir şekil logo yapıldı. İmamoğlu, daha önce de İBB TV'deki cami logosunu değiştirmiş ve yerine gökkuşağı renklerini andıran bir logo koymuştu.

1969 YILINDA BELİRLENMİŞTİ

İstanbul'un en önemli sembolu olan camilerin minarelerini belediyenin sembolü haline getirilmesi ise 1969 yılına dayanıyor. Yarım asırlık logo, dönemin İstanbul Valiliği'nin açtığı yarışmayla belirlenmiş, büyük beğeni toplamıştı.

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