FETÖ'nün doktor ve akademisyenleri adliyede! Savcılık tutuklamaya sevk etti

FETÖ'nün üniversite yapılanmasına yönelik 24 Eylül'de İstanbul merkezli 26 ilde yapılan operasyonlarda çoğunluğu tıp doktoru olan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 58'i yakalanmıştı. Şüphelilerden 15'i salı günü İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak İstanbul Adliyesine sevk edildi. Bunlardan 5'i delil durumu, hamilelik ve küçük yaşta bakıma muhtaç çocuk sahibi olmaları göz önüne alınarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk ettiği 10 şüpheliden 1'i hakkında tutuklama karar verildi.

İTİRAFÇILAR

Bugün ise emniyette işlemleri tamamlanan 43 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerden de 21'i tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, diğer 22 şüphelinin itirafçı olmaları, delil durumu ve küçük çocuk sahibi olmaları nedeniyle, haklarında adli kontrol şartı konulup serbest bırakılmasını istedi.

BYLOCK ÇÖZÜMLERİNDEN ÇIKTILAR

Savcılığın haklarında gözaltı kararı çıkardığı 71 şüpheliden 58'inin aktif görevde bulunan akademisyen, doktor ve idari personel olduğu belirtilmişti. Gözaltına alınan isimler arasında Biruni Üniversite Hastanesi'nin Baş Hekimi Mahir Cengiz, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Profesör Ali Buldu, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde görevli Uzman Dr. Eyüp Varol'un da olduğu öğrenilmişti. FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi ByLock ağının çözümlemeleri sonrası şüphelilerin örgüt bağlantılarının tespit edildiği bildirilmişti.