Hakaretçi avukat deşifre oldu

Ankara Barosu avukatlarından Ediz Yoraz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğine dair tweetleri ortaya çıktı.

ÇİRKİN İFADELERLE TWİTLER ATMIŞTI

Yoraz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için, 1 Ekim'de günü "Beş maske dağıtmayı beceremeyen recep ve bakanı. Şerefin üzerine söyle. Varsa. #Vakasayısıkaç" şeklinde paylaşım yaptığı anlaşıldı.

Avukat Yoraz'ın 29 Eylül ise "Ölse de, şöyle ağız tadıyla bir rakı içip, güzelce eğlensek..", "Bir umutla uyandım. Ama, yine ölmemiş", "Bir sabah uyanmışız, Bir bakmışız ki, 'o' ölmüş, yancıları da kaçıp gitmiş! Ne güzel olmaz mı?", Bu cinayetin faillerini tanıyoruz ve hesabını soracağız! Ülke, karadıkça kararıyor. Yazık" paylaşımlarında bulunduğu anlaşıldı. Yoraz'ın önceki yıllarda da Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.