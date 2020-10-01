İkna yoluyla teslim oldu ailesine kavuştu

Van'da İl Jandarma Komutanlığı çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Teslim olanlardan birisi Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ailesi ile buluştu. Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar sonucunda örgütten kopmalar sürüyor. İkna çalışmaları ile 2014-2015 yıllarında Van ve Şırnak'ta PKK/ KCK terör örgütüne katılan ve Irak'ta faaliyet yürüten 3 terörist Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Bir örgüt mensubu annesi, babası ve dedesiyle Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda buluşturuldu. Örgüt mensubu, 2015'te PKK'ya katıldıktan sonra örgütün gerçek yüzünü gördüğünü ve duyduğu pişmanlığı anlattı. İkna olup teslim olduktan sonra devletin şefkatli yüzünü ilk andan itibaren gördüğünü ifade eden örgüt mensubu, diğer örgüt mensuplarının da devletin bu sıcak yüzünü görmeleri ve ailelerine kavuşmaların için teslim olmaları çağrısında bulundu.