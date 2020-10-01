‘Kanuni’ 10 Ekim’de görevde

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin 10 Ekim'de sismik araştırmaya başlayacağını duyurdu. Dönmez, sosyal medya hesabında, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda, boğaz geçişi hazırlıkları için. 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak. Yolun açık olsun Kanuni" paylaşımında bulundu. 2012'de inşa edilen Kanuni sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Mersin Taşucu Limanı'nda bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan Kanuni'nin ilk görevi Karadeniz'de olacak.