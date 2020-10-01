Tekirdağ'da konaklama tesisleri ve toplu ulaşımda HES kodu zorunluluğu

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Buna göre, ilde, herhangi bir ayrım olmaksızın tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vs.) müşterilerden HES kodu istenecek.

KONAKLAMA İÇİN DE GEÇERLİ

HES kodu sorgulaması müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılacak, sorgulama sonucunda sadece herhangi bir risk bulunmayan kişiler tesise kabul edilecek.

Kovid-19 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu belirlenen müşteriler "misafir izolasyon odaları"na yerleştirilecek. Söz konusu tedbirleri uygulamayan konaklama tesisleri 10 gün faaliyetlerinden men edilecek. Alınan kararlara uymayanlara idari işlem yapılacak.

Toplu ulaşım araçlarında da vatandaşlardan HES kodu istenmesi kararlaştırıldı.

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