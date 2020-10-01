Türkiye-Libya anlaşmasının tescillenmesi ne anlama geliyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Vehbi Baysan A Haber'de yorumladı

A Haber'deki Memleket Meselesi programında önemli açıklamalarda bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Vehbi Baysan, BM'nin Türkiye-Libya anlaşmasını tescil etmesini değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti | Video

BM'NİN TESCİLİ NE ANLAMA GELİYOR?

A Haber'de konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Vehbi Baysan, "Haritayı 2 türlü yapıyorlar. Bir tanesi Türkiye'yi bölen. Mısır ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın bir sıkıntısı var. AB bunu endors etmedi. Bu çok önemli. Mısır'da da kaygılar var. Onaylanmadı. İnsanlar Mısır'a Sisi'nin baskısından ses çıkartmıyor. Türkiye'ye de etki ettiğin için ses çıkarmıyorlar. Bir olasılık, bu anlaşma yapıldığının ertesinde Hafter dedi ki; 'Ben yönetimi ele geçirdiğimde bu anlaşmayı iptal ederim.' Mesela Hafter kazansaydı ne olacak? BM'nin tescil ettiği şudur; Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma geçerli bir anlaşmadı. Yani uluslararası hukuka uygundur." şeklinde konuştu.