Uyuşturucudan, terörist eğitimine tüm kirli işleri birlikte yapıyorlar!

PKK'nın, 300 terörist göndererek kanlı elini uzattığı Ermenistan ile yaptığı dostluk anlaşmasının detaylarına SABAH ulaştı. Telekonferansla yapılan ittifak görüşmesinden sonra varılan anlaşmaya göre uyuşturucu yetiştirme ve dağıtımı, teröristlerin eğitilmesi ve tüm kirli işler Ermenistan genelinde çeşitli dernekler adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG'nin 23 ofisinden yürütülüyor.Ermenistan PKK/YPG yöneticilerine kendi pasaportunu verip Avrupa'ya gönderiyor. Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin de PKK/YPG'nin ofislerinde çalıştırılarak Ermenice öğretilip pasaport ve vize imkânıyla Avrupa ülkelerine geçmeleri sağlanıyor. 12 sayfalık istihbarat raporuna göre; Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilileri ve üst düzey generaller, PKK 'nın Ermenistan'daki şehir yapılanmasının temsilcileriyle bir araya geldi. Grup, Haziran'ın ilk haftasında, PKK'nın Irak'ın Kandil, YPG'nin de Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan ele başları ile telekonferans yönetimiyle görüşerek anlaşma yaptı. Görüşmede, PKK/YPG bünyesindeki başta Ermeni kökenliler olmak üzere Ermenistan'a getirtilecek teröristlerin İran üzerinden nakledilmesine karar verildi. Taraflar arasındaki iletişimi Ermenistan'daki Kürt nüfusu Ezidi olduğu için, örgüt yöneticileri içinde Ezidi olan tek isim "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir ile Suriye'deki YPG adına ise 2 yıl önce kurulan ve Ermenilerden oluşan Nubar Ozanyan'ın adının verildiği taburun komutanlarından Erivanlı Ezidi Kürt Masis Otanyaf'ın sağladı. Görüşmede PKK/YPG nin 12'si Erivan'da olmak üzere Ermenistan genelinde bulunan 23 ofisinin, teröristlerin Ermenistan'a nakli, uyuşturucu üretimi ve dağıtımını koordinesini yürütmesine karar verildi. TAraflar ayrıca, Azeri-Ermeni çatışmalarında ölenlerin tabutlarına PKK paçavrası konularak cenaze töreni düzenlenmesinde anlaştı.RAPORA göre, PKK/YPG'nin 2 yıl önce Suriye'de kurduğu ve Nubar Ozanyan'ın adının verildiği tabur, Suriye'de PKK/YPG nin işgali altındaki Kamışlı, Haseke, Serekaniye, Dırbesiye ve Amude gibi kentlerde yaşayan Ermeni kökenli ailelerin çocuklarını ikna yoluyla ya da zorla silah altına alınarak oluşturuldu. Ermenistan'daki kamplara götürülen teröristler Karadeniz'e sızma girişimlerinde de örgüt tarafından kullanılıyor