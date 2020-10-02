21 HDP’liye gözaltı

KARSCumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütü kurmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından HDP'li 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda Kars'ta 19, Ankara ve Ağrı'da ise birer kişi olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kars Belediyesi Eş Başkanı Şevin Alaca da bulunuyor. Alaca ile gözaltına alınan belediye meclis ve il genel meclis üyeleri Muazzez Çağrıtekinci, Kaya Naki, Fahrettin Kaya, Ömer Albayrak, Suat Bayhan, Halil Kağızman görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldı.SABAH