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21 ildeki operasyonunda 5 tutuklama

 merkezli 21 ilde, /'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri () içindeki yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 23'ü, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 11:17 ABONE OL
21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 21 ilde 44 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 10 gün önce, 24 kişi gözaltına alındı. Bazı illerde kontörlü veya ankesörlü telefonlarla arandıkları ve haklarında örgütle irtibatlı olduklarına dair iddialarla suçlanan 23 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i, tutuklanırken, 18'i de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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21 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
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