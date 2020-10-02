FETÖ’nün Selam Tevhid kumpası davasında sona gelindi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyicilere kapalı yapılan duruşmada mahkeme heyeti, bazı kararlar aldı. Heyet, tutuklu sanıklar Yurt Atayün, Ömer Köse, Selman Yuyucu, Erkan Ünal, Gafur Ataç, Kürşat Durmuş, Mehmet Işık, Muhammed Kaya, Oğuzhan Ceylan, Osman Özgür Açıkgöz, Gültekin Avcı, Cem Akar ve Oktay Bulduk'un tahliye taleplerini reddetti.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Emre Uslu ve Murat Çetiner hakkında daha önce çıkarılan gıyabi tutuklama kararı ile aralarında eski emniyet müdürü Serdar Bayraktutan'ın da bulunduğu 15 firari sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. İki hafta ara verilen kapalı duruşmalarda savcının mütalaasını açıklamasının ardından sanıkların son savunmaları alınacak.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLE YARGILANIYORLAR

FETÖ'nün Selam Tevhid kumpasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, firari sanıklar Fetullah Gülen ve Emre Uslu ile eski emniyet müdürleri; hükümeti devirmeye teşebbüs, casusluk, örgüt yöneticiliği ve üyeliği, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

FETÖ'cü polislerin, sözde Selam örgütü adı altında devlet yöneticilerini terör örgütü üyesi gibi gösterip telefonlarını dinlediği belirtiliyor. Davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 968 kişi, mağdur ve müşteki olarak yer alıyor.