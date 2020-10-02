İBB, 2 yıldır kullanılan otoparkı ‘hizmete’ açtı! Sosyal medyada alay konusu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yapılmış hizmetler, yeni açılış törenleriyle yeniden servis edilmeye devam ediliyor. İlk hizmeti, 'atık tesisini açmama' töreni olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, hizmete sunulmuş icraatları törenlerle yeni gibi sunmayı gelenek haline getirdi.

HAZIR HİZMETLERİ YENİ GİBİ SUNMAK ADET OLDU

Geçtiğimiz günlerde Hacıosman Park Ormanı'nın adını değiştirerek açılış töreni yapan İmamoğlu, bu kez de Merter'de 2 yıldır kullanılmakta olan 900 araçlık İSPARK katlı otoparkını hizmete açtıklarını açıkladı.

İmamoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden Merter'deki 900 araçlık katlı otoparkı hizmete açtıklarını ve otoparkın 'yıllardır' ciddi sıkıntı yaşanan bölgede hem semt sakinlerine hem de esnafa hizmet vereceğini söyledi.

AK Partili İBB tarafından 2018 yılında açılan Merter otoparkının yeniden açılmış gibi sunulması sosyal medyada alay konusu oldu. Aynı durumu yaşayan Kemerburgaz Kent Ormanı ile ilgili olarak "Yaptık' demedik ki, 'Açtık' dedik." açıklamasında bulunan İmamoğlu'nun bu sefer ki açıklaması ise merak ediliyor. (Hanife AKLİMAN)