Pınar Gültekin’in katilin tutuklanan kardeşinin ifadesi ortaya çıktı! “Bana ‘bozulmuş kokoreçleri yakıyorum’ dedi”

Ben bağ evinden çıktıktan sonra bara gittim, orada arkadaşlarımla oturdum. Abim benden 15-20 dakika kadar sonra Cüce Bar'a geldi. Burada bira kalmadığını arkadaşlar söyletince abimle beraber tekrar bağ evindeki depodan bira almak için 17 Temmuz günü saat 01:30 civarında bağ evine gittik. Ben gittiğimde varilin abim tarafından içeriye alındığını gördüm.

Sadece varilin depoya alındığını gördüm, içine bakmadım. Daha sonra oradan biraları alarak abimle birlikte geri döndük. Bağ evine giderken aynı aracı kullanmadık, kendisi 48 ADC … plakalı araç ile gidip döndü. Ben ise elektrikli bisikletimle bağ evine gittim.