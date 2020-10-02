Şehitlerin adını kütüphanelerde yaşatıyorlar

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan farklı mesleklerden 10 gönüllü, 19 Mayıs 2016'da bir araya gelerek, Şehit kütüphaneleri topluluğunu kurdu. Bağış kitap toplayarak kütüphane kurmaya başlayan ve sayıları geçen zamanda artan gönüllü grup, bu kütüphanelere vatan için canını feda eden ve şehitlik mertebesine ulaşan kahramanların adlarını vermeye başladı. Bu kütüphanelerle, şehitlerimizin adlarını yaşatmayı, kitap okuyan çocuklarımızda farkındalık yaratmayı hedefleyen grup, aldığı kitap bağışlarıyla şimdiye kadar, biri Makedonya'da, 42'si Türkiye'deki şehirlerde 207 şehidin adını taşıyan kütüphane kurdu. Şehitlerin her birinin adlarını yaşatmak için kütüphaneler ve okuma salonları kuran gönüllü grup, tamamen gönüllülük esası ve özveriyle sadece kitap bağışı kabul ettiklerini ve kitap toplama merkezlerinde kitapların toplandığını ifade etti. Bu toplanan kitapları da, şehitlerin adına kütüphane kurmak için gönüllü il koordinatörlerine yollayarak kütüphane kurulmasını sağlıyorlar.

SADECE KİTAP BAĞIŞI

SABAH'a konuşan Şehit kütüphaneleri Topluluğu kurucularından Osman Dinçel, "Bu topluluk tamamen gönüllülerden bir araya gelmiş ve sosyal medyadan organize olan bir topluluk. Hiçbir resmi kurumla bağlantısı olmayan bir topluluk. Aslında çıkış noktası şehitlerimizin devre arkadaşlarının şehitlerimizin adını yaşatmak istemesiyle ortaya çıkan bir topluluk. Bağışçılarla, kütüphanede o kitabı okuyacak çocuklarımız ve gençlerimiz arasında, gönül köprüleri kurarak farkındalık sağlamak ve böylece milli birlik beraberliğimizi artırmak için sadece kitap topluyoruz. kütüphane ve okuma salonlarını şehitlerin memleketlerinde, mahallelerinde ya da şehit olduğu esnada çalıştığı ilde, ilçede bulunan okullarda kurmayı tercih ediyoruz. 'dedi

Osman Dinçel "Her şehidin yaşatılması düşüncesiyle çıktığımız yolda, adını verdiğimiz şehidin biyografisini de Kütüphaneye asıyoruz. Böylece o Kütüphaneye giden gençlerimiz, şehidimizin biyografisini okuyarak bu ülke ne bedeller ödenmiş, neler yapılmış ve insanlar nelerden vazgeçebilmişi anlıyorlar. Anneler evlatlarını, eşler kocalarını, evlatlar babalarını kaybediyorlar. Bu ülke ve bizlerin ayakta kalabilmesi için işte bu bedeller ödeniyor. Gençlerin bunları idrak edebilmesi için Kütüphanelere şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları hür ve aydın yetişsin, bilinçlensin, her türlü hegemonyadan kurtulsun diye rafları kitap dolu Kütüphanelere kahraman şehitlerimizin adını veriyoruz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz gençlerimizin bilinçlenmesi için çabalıyoruz'' diye konuştu

ŞIRNAK'TA 87 ŞEHİT KÜTÜPHANESİ

Terörle mücadeledeki operasyonlarda şehit olan her rütbedeki polis ve TSK mensuplarının yanında terör örgütü tarafından şehit edilen kaymakam, öğretmenler adına da kütüphane kuruluyor. Adına kütüphane oluşturulan şehitler arasında 15 yaşındaki Eren Bülbül de ver. Şehitler adına en çok kütüphane açılan il ise tam 87 şehidin adını taşıyan 87 kütüphane ile Şırnak.

Gönüllü grubu halen 8 şehirde 4'ü polis 4'ü TSK mensubu 8 şehidin adına kütüphane kurma çalışmalarını sürdürüyor.

ANNESİNİN GÖZYAŞLARINI SİLMİŞTİ

Şehit Kütüphaneleri Topluluğu tarafından hayata geçirilen kütüphanelerin açılışında duygusal anlar da yaşanıyor. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit olan Özel Kuvvetler mensubu İstihkam Yüzbaşı Alper Kocaman adına şehidin eşi Azize Kocaman'ın öğretmenlik yaptığı Mehmet İçkale Ortaokulu'nda kurulan kütüphane ve 8 Haziran 2017 de yapılan açılış 'ta Şehidin oğlu 3 yaşındaki minik Ata Alp de, annesi Azize Kocaman'ı gözyaşlarını silerek teselli etmişti.