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SON DAKİKA... 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın! Bakın neler çıktı

'ta 3 taksicinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavganın ardından polis, merkezli 3 ilde sabaha karşı ruhsatsız taksi duraklarına baskın düzenledi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Edinilen son dakika bilgisine göre gözaltına alınan isimler arasında geçtiğimiz günlerde gündeme gelen silahlı kavganın failleri de bulunuyor.

DHA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 09:21 Son Güncelleme: 2.10.2020 09:26 ABONE OL
SON DAKİKA... 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın! Bakın neler çıktı

İstanbul Esenyurt merkez olmak üzere 3 ilde gerçekleşen ruhsatsız taksi durağı operasyonlarında akıllara durgunluk veren manzaralar kaydedildi. Duraklarının ruhsatı olmayan taksiciler illegal materyallerle dolu araçlar, bıçaklar, levye ve sopalar operasyonu gerçekleştiren emniyet ekipleri tarafından ele geçirilerek işlem yapıldı.

SON DAKİKA ... ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Yapılan operasyonlarda çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. İşte ayrıntılar;

3 KARDEŞ ÖLMÜŞTÜ

Geçen hafta Esenyurt Meydanı'nda farklı taksi duraklarında çalışan taksiciler arasında silahlı kavga çıkmış ikisi kardeş 3 taksici ölmüştü.

DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olay sonrası harekete geçti. Ekipler, İstanbul, Bursa ve Ankara'da ruhsatsız işletildiği tespit edilen taksi duraklarına operasyon düzenledi.

Ekiplerin baskın yaptığı noktalarda şaşırtan manzaralar kaydedildi.

OPERASYONA ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DESTEK VERDİ

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen baskında, çalışanlar ve taksiler ekiplerce arandı.

4 ŞÜPHELİ HALEN ARANIYOR

Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

TAKSİCİYE ŞİDDET VE TAKSİCİNİN UYGULADIĞI ŞİDDET İLE MÜCADELE

Gözaltına alınan isimlerin içerisinde söz konusu silahlı kavganın failleinin de olduğu öğrenilirken Türkiye'de sık sık gündeme gelen taksiciye şiddet ya da taksicilerin uyguladığı şiddet ile ilgili mücadele çalışmaları sürüyor.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da ruhsatsız taksi duraklarına operasyon! | Video

Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor

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SON DAKİKA... 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın! Bakın neler çıktı
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