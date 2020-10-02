SON DAKİKA... 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın! Bakın neler çıktı

TAKSİCİYE ŞİDDET VE TAKSİCİNİN UYGULADIĞI ŞİDDET İLE MÜCADELE

Gözaltına alınan isimlerin içerisinde söz konusu silahlı kavganın failleinin de olduğu öğrenilirken Türkiye'de sık sık gündeme gelen taksiciye şiddet ya da taksicilerin uyguladığı şiddet ile ilgili mücadele çalışmaları sürüyor.

İstanbul, Ankara ve Bursa'da ruhsatsız taksi duraklarına operasyon! | Video

Esenyurt'ta silahlı kavganın ardından taksi durakları kaldırılıyor