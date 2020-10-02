Son dakika... Bakan resmen açıkladı: Türksat 5A uydusu 30 Kasım'da fırlatılacak

TÜRKSAT 5A UYDUSU ÖZELLİKLERİ: SON TEKNOLOJİ...

Türksat 5A, milli imkânlarla Türkiye'de birleştirilmesi ve 2020 yılının sonunda uzaya gönderilmesi hedeflenen haberleşme uydusu olarak öne çıkıyor. TAI 'nin Ankara yerleşkesindeki Uydu Montaj , Entegrasyon ve Test ( UMET) biriminde, en az %20 yerli ve milli kaynaklarla Airbus firması ile işbirliğiyle sonucunda geliştirilmiş ilk yerli teknolojilerin de kullanıldığı iletişim uydusu olarak göreve başlayacak.

Takibinde gelecek Türksat 5-B 'de daha yüksek oranlarda yerel kaynaklar kullanılacaktır. Projenin ileriki amaçlarından birisi de, Türksat 6-B uydusunun tamamen yerli kaynaklarla geliştirilmesidir.

Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak Eurostar-3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3,5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi olarak 31° Doğu yörüngesi hedeflenmiştir. Uydunun fırlatılması 2020 sonunda planlanmış ve roket tercihi olarak Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Uydunun yörünge görev süresi olarak 15 yıl üzerinde olması beklenmektedir.