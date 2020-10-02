Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde flaş açıklamalar

Konya Şehir Hastanesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor. Erdoğan açılış için Konya'ya geldi. Cuma namazını burada kılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış için hastaneye hareket etti. Erdoğan, pandemi ile mücadelede Türkiye'nin elini biraz daha rahatlatacak olan dev eserin açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Konyalılarla ayrı bir gönül muhabbetimiz var. Bugün hasret gidermenin yanında 5 ayrı yatırımı da şehrimizin hizmetine sunmak için buradayız. Sağlık alanında yaptığımız hizmetlerin zirve noktasına ulaşan şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşaa ettik.

Hastanemiz sadece geçen ay 100 bine yakın kişiye hizmet verdi. Bu da ne denli doğru bir yatırım olduğunu bizlere gösteriyoruz.

Konya'mıza bu eserin kazandırılmasında emeği geçen işçisinden, yöneticisine herkesi tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şehir hastanelerimizden en büyüklerinden birini Konya'da inşaa ettik" | Video

"BAŞARAMADILAR, BAŞARAMAYACAKLAR"

Dün Meclis'imizin yasma yılında önemli gelişmeleri milletimizle paylaşma fırsatı bulduk. Türkiye yeniden kurulmak istenen dünya düzeninden dışlanmak isteniyor. Kriz olaylarının neredeyse tamamı ülkemizin etrafında yer alıyor. Kriz noktalarını birleştirdiğinizde açıkça Türkiye'nin kuşatılmaya çalışıldığı görülüyor. Biz bu kuşatmayı çok önceden gördük, bu kuşatmayı yaracak hamleleri bir bir hayata geçirdik. dünya beşten büyüktür diyerek küresel sistemi bloke etmek isteyenlere bunun o kadar kolay olmayacağını gösterdik.

Bugüne kadar ne dediysek yaptık, ne taahhüt ettiysek yerine getirdik. Artık hem sahada hem de masada asli bir yeri olan ülke olduk. Elbette bunun bir bedeli oldu. Uluslararası baskılarla, ekonomik saldırılara maruz kaldık. Bu yoldan dönmedik, dönmeyeceğiz. Başaramadılar başaramayacaklar.

"KOMİK GÖVDE GÖSTERİLERİ, KURU SIKI TEHDİTLER İLE GERİ ADIM ATTIRAMAYANLAR DİYALOG ÇAĞRILARINA KULAK VERMEYE BAŞLADILAR"

Bugün Türkiye terör örgütleri ile mücadelesinde tarihinin en başarılı gününü yaşıyor. Sınırlara dayanarak vatan topraklarına gözlerini dikenlere cevabımızı sınırlarımızın ötesinde mücadele ile verdik. Saldırıları merkezinden kontrol altına almak için yaptık. Suriye'den ülkemizi tehdit etme hesabı yapanlar bu oyunun başarı şansı kalmadığını görmelidir. Benzer bir oyunu Akdeniz'de de oynamak istediler. Libya anlaşması ile Doğu Akdeniz'in önemli bölümünü meşru faaliyet alanına dönüştürdük. Karadeniz'deki keşfedilen rezerv moral bulmamıza vesile oldu. Komik gövde gösterileri ile Doğu Akdeniz'de geri adım attıramayanlar diyalog çağrılarına kulak vermek zorunda kaldı.

"AZERBAYCAN ORDUSU PEK ÇOK YERİ İŞGALDEN KURTARDI"

Bu defa Kafkasya'da kritik gelişmeler yaşanmaya başladı. Ermenistan, Karabağ sorunu henüz çözülmemişken yeniden saldırdı ama bu defa beklemediği netice ile karşılaştı. Kardeş Azerbaycan işgal altındaki Karabağ'ı kurtarmak üzere büyük bir hareket başlattı. Şu ana kadar başarıyla ilerleyen Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Tüm imkanlarımız ve kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecektir.

"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKLE İLGİLİ GÜZEL HABERLER ALIYORUZ"

Ülkemizin yeni küresel ekonomik ve siyasi düzende yer alması, içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadeleye bağlıdır. Bunun için 2023 hedeflerini işaret ediyoruz. Milletimizin gösterdiği birlik sayesinde oyunları boşa çıkardık. Ekonomide, geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk çeyreğinde güçlü bir toparlanma yaşanmıştı. Salgınla ikinci çeyrekte biraz durakladık. Üçüncü çeyrekte güzel haberler alıyoruz.