Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 2 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 2 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 2 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

2 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri açıkladı:

Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.

TEST SAYISI: 114 857

HASTA SAYISI: 1442

VEFAT SAYISI: 63

İYİLEŞEN SAYISI: 1506

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 113 546

HASTA SAYISI: 1407

VEFAT SAYISI: 67

İYİLEŞEN SAYISI: 1402

Son 24 saatte 1402 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 281 bin 151'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın." ifadelerini kullandı.

İşte, Türkiye'de 1 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...