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Eski Bakanlardan ve kurucularından ’in hayatını kaybettiği son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişmenin ardından Zeki Ergezen kimdir, kaç yaşında, ? soruları yoğun şekilde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Zeki Ergezen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.10.2020 17:52 ABONE OL
Zeki Ergezen kimdir? Zeki Ergezen kaç yaşında, nereli?

AK Parti kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in hayatını kaybettiği haberi ajanslara son dakika haberi olarak düştü. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlarımız Zeki Ergezen kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Zeki Ergezen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

ZEKİ ERGEZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

  • Bitlis'in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949'da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş'ta Bayındırlık İl Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde İnşaat Dairesi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyeleri arasında yer aldı.
  • TBMM'de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı. Ergezen ayrıca, 23. Dönem'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

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Zeki Ergezen kimdir? Zeki Ergezen kaç yaşında, nereli?
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