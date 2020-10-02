Zeki Ergezen kimdir? Zeki Ergezen kaç yaşında, nereli?

AK Parti kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in hayatını kaybettiği haberi ajanslara son dakika haberi olarak düştü. Bu gelişmeyle birlikte vatandaşlarımız Zeki Ergezen kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Zeki Ergezen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar…

ZEKİ ERGEZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?