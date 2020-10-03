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Aliyev duyurdu: Magadiz işgalden kurtarıldı

Cumhurbaşkanı , “Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Giriş Tarihi: 3.10.2020 18:37 Son Güncelleme: 3.10.2020 18:49 ABONE OL
Aliyev duyurdu: Magadiz işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgal altındaki Madagiz yerleşim birimine Azerbaycan bayrağı dikildiğini açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Madagiz'de Azerbaycan bayrağı dikildi. Madagiz bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Azerbaycan ordusunun, ülke topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda dün Ağdere ilinin Madagiz kasabası çevresindeki stratejik tepelerde kontrol sağlanmıştı.

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Aliyev duyurdu: Magadiz işgalden kurtarıldı
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