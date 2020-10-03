Azerbaycan'ın bir süre önce Türkiye'den temin ederek silahlı kuvvetler bünyesine dâhil ettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar Ermenistan saldırıları sonrası karşı hamle olarak Karabağ'da kullanılarak, Ermenistan'a ait Rus üretimi hava savunma sistemlerini, ağır silahları ve askeri merkezleri bir bir imha ediyor. Köşeye sıkışan Ermenistan askerleri ise Karabağ'daki mevzileri bir bir boşaltıyor.

Azerbaycan'da Bayraktar TB2 fırtınası

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT İMHA EDİLEN TEÇHİZAT LİSTESİNİ YAYIMLADI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiğini açıkladı. Bakanlık, 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar imha edilmiş askeri teçhizat listesinde; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.





Azerbaycan'ın Ermenistan hedeflerinin vurulma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

Azerbaycan Ermenistan’a ait hedefleri vurmayı sürdürüyor

CHP’nin Azerbaycan sancısı

Azerbaycan’ın Karabağ kararlılığı

Ermenistan yanlış zamanda, yanlış yerde

Azerbaycan Ordusu'nun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtıAzerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı. Bölgede görev yapan AA ekibi, ele geçirilen araç, mühimmat ve silahlardan bazılarını görüntüledi. Ele geçirilen araçlar arasında 2019 Rus yapımı "Ural" markalı kamyonlar da bulunuyor. Makineli tüfek, el bombası, roketatar ve farklı kalibrelerdeki mermiler gibi diğer silah ve mühimmatların da çoğu yine Rus yapımı. Ural markalı kamyonların çoğu çalışır durumda fakat araçlarda çatışmaların izleri görülüyor. Görüntülenenler arasında Ermenistan ordusuna ait bazı belgeler de yer alıyor.