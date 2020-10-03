Bu kaçıncı göç Allah’ım!

Cephede köşeye sıkışan Ermenistan güçleri sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Binlerce sivil cephe hattına yakın köyleri boşaltarak güvenli bölgelere kaçtı. Yanlarına birkaç parça eşya alan alıp yollara düşenler uzun araç kuyrukları oluşturdu. İki oğlunu cepheye gönderip gözyaşları içinde yollara düşen Azize Mehtiyava kucağında kendi adını taşıyan 10 aylık torunuyla Ermenistan zulmüne isyan ederek "Göçmenlik bir defa olur. 30 yılda bu kaçıncı göç, bu kaçıncı kaçış Allah'ım. Yine çöllere düştük. Ermenistan, Azerbaycan topraklarından çıksın gitsin. Allah, arkamızda duran Türk milletini korusun. Allah, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı çöllere salsın" dedi.Ermenistan'ın saldırılarından kaçan yüzbinlerce sivil güvenli bölgelere doğru göç ediyor. Gidecek yeri olmayan siviller ise spor salonlarına ve okullara yerleştiriliyor. Ağdam'da bulunan 18 numaralı okulda da gidecek yeri olmayan 50 aile yaşıyor. Piriye Genre, "Ayın 27'sinde buraya geldik. Bir sınıfta 8 kişi yaşıyoruz. Köyümüz bombalandı, evimizin yanına bomba düştü. Ermenistan saldırıları yüzünden öz yurdumuzdan, öz vatanımızdan olduk. 30 yılda saldırılar yüzünden 4 kez evimizi, topraklarımızı bırakıp kaçtık. Çocuklarımız evlerine dönmek istiyor, sürekli ağlıyor. Biz özgürce topraklarımızda yaşamak istiyoruz. Ermenistan'ın bize yaşattığı bu zulüm artık bitsin" dedi.