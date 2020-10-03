Denizli'de 4 FETÖ zanlısının saklanmak için kullandıkları yöntem pes dedirtti

Denizli'de FETÖ üyesi olma suçlamasıyla haklarında yakalama kararları bulunan ve aralarında örgütün sözde "Denizli büyük bölge sorumlusu" olduğu belirlenen kişinin de bulunduğu 4 zanlı, bir evin çatı katındaki gizli bölmede yakalanarak tutuklandı.

YAKALANAN İSİMLERİN ARASINDA ÖĞRETMEN VE MÜHENDİS VAR

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün sözde "Denizli büyük bölge sorumlusu" olan eski öğretmen M.N.A. ile eski veri denetmeni R.A, gıda mühendisi M.K. ve eski öğretmen S.B'nin kentte bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

ÇAT KATINDAKİ KÜÇÜK PENCEREDEN GİRİLEN GİZLİ BÖLME

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri çatı katındaki küçük pencereden girilen gizli bölmede yakaladı.

Evdeki aramada dijital materyaller, 2 bin dolar ve 5 bin lira para ile 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 2016 yılında meslekten ihraç edildikleri ve haklarında yakalama kararları bulunduğu belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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