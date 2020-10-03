Diyanet, yalan ve yanıltıcı paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı; kaynağı belli olmayan sahte sosyal medya hesabının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı, "Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız" ifadesinin tamamen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu açıkladı.

"SANATÇI, GAZETECİ VE SİYASETÇİLER, AKLA VE MANTIĞA SIĞMAYAN BU İÇERİKLERİ PAYLAŞTILAR"

Açıklamada; "Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı; Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan hesapların paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığı ifade etti.

SAHTE HESAP ÜZERİNDEN PAYLAŞIMDA BULUNAN SİYASİ VE GAZETECİLERE DAVA AÇILACAK

CHP Eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş, eski televizyon sunucusu Metin Uca ve ekonomist Mustafa Sönmez; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da sahte bir hesabın paylaşımları üzerinden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef almıştı.

"PAYLAŞTIĞI İÇERİKLER TAMAMEN YALAN VE İFTİRADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı, paylaştığı hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı içeriklerle dini değerleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alan bir sosyal medya hesabıyla ilgili açıklama yaparak, yalan ve iftiradan ibaret bu paylaşımların dikkate alınmaması hususunda uyarıda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklamasında şöyle denildi:

"Dini değerlerimizi sürekli aşağılayan, toplumsal saygınlığı olana kişilere hakaret eden, mütemadiyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, küfür, hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan, ahlaktan yoksun, karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı, 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir."

"LİNÇ KAMPANYASININ BAŞLATILDI"

"Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız."

"İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağımızda, iletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir. Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."

YALAN VE İFTİRADA BULUNAN SİYASİ, GAZETECİ VE SANATÇILAR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan paylaşımlar şöyle:

CHP Eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner: "Sonra her şey sınıfsal denilince kızıyorsunuz! İşte "BİZ onları kıskanacağız" derken bu dünyadaki yerini de tarif ediyor.Kıskanma beyefendi mercedesi kullanma, maaşından vazgeç istifa edip 'fakir' yaşa! Sen de cennette yedi kat yüksekte olursun! Anladık Sayın Hocamız rakamlara bakmıyormuş, günlerdir başta siyasiler ve TTB olmak üzere, gerçek rakamları açıklamaya davet eden çağrıları da mı duymamış?"

Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş: "Sayın Ali Erbaş, size bu hayatta gani gani yoksulluk, açlık ve sefalet diliyorum ki, diğer dünyada yedi kat yüksekte olasınız... Diyanet kapatılsın"

Ekonomist Mustafa Sönmez: "Vergilerimizi, bu adama saçmalaması için veren düzene lanet olsun. Diyanet kaldırılmalıdır"

Eski televizyon sunucusu Metin Uca: "Din yalanları ile beyin uyuşturmaya kalkmanın en rezil, en acıklı an izansız yolunu hepimize gösterdiğiniz için teşekkürler, sayın kılıçlı "şey". Milli mücadeleye herseyini bağışlayan ilk DİB Rıfat Börekçiden bugünlere gelinen uçurumun dibisiniz."

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın; kaynağı belli olmayan sahte hesap üzerinden Prof. Dr. Ali Erbaş'a hakaret ve iftirada bulunan siyasi ve gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.