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nedir, ne anlama gelir? NAVTEX neden ilan etmek ne demek?

Ülkemizin Doğu Akdeniz'de yeraltı doğal kaynakları araştırması yapması sebebiyle, araştırma yapılacak saha için ilan ederken vatandaşlar gelen son dakika haberleriyle bu terimin ne anlama geldiğini merak ediyor. İlk kez bu kelimeyle karşılaşanlar ne ifade ettiğini öğrenmek için NAVTEX nedir, ne demek? sorularına yanıt arıyor. Peki, NAVTEX nedir, ne anlama gelir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.10.2020 11:22 Son Güncelleme: 3.10.2020 11:27 ABONE OL
NAVTEX nedir, ne anlama gelir? NAVTEX neden ilan etmek ne demek?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle yeraltı kaynakları araştırması yapmasıyla birlikte söz konusu araştırma bölgeleri için ilan edilmişti. Yunanistan ile yaşanan gerilimle beraber araştırmalar hız kazandı. Peki, NAVTEX nedir, ne demek, neden ilan edilir, açılımı nedir? İşte tüm ayrıntılar…

NAVTEX NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yer altı kaynakları araştırmasından rahatsızlık duyan Yunanistan, ülkemizin sorumluluğundaki sahada geniş bir alanı kapsayan iki NAVTEX yayınladı. Bu son dakika haberi ile beraber vatandaşlar bir süredir devamlı gündemde olan bu terimin anlamını merak ediyor…

NAVTEX nedir, ne anlama gelir? NAVTEX neden ilan etmek ne demek?

NAVTEX NEDİR?

(Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

NAVTEX nedir, ne anlama gelir? NAVTEX neden ilan etmek ne demek?

TÜRKİYE'DE NAVTEX

Türk karasularında mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir. Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

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NAVTEX nedir, ne anlama gelir? NAVTEX neden ilan etmek ne demek?
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