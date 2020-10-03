NAVTEX nedir, ne anlama gelir? NAVTEX neden ilan etmek ne demek?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisiyle yeraltı kaynakları araştırması yapmasıyla birlikte söz konusu araştırma bölgeleri için NAVTEX ilan edilmişti. Yunanistan ile yaşanan gerilimle beraber araştırmalar hız kazandı. Peki, NAVTEX nedir, ne demek, neden ilan edilir, açılımı nedir? İşte tüm ayrıntılar…

NAVTEX NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yer altı kaynakları araştırmasından rahatsızlık duyan Yunanistan, ülkemizin sorumluluğundaki sahada geniş bir alanı kapsayan iki NAVTEX yayınladı. Bu son dakika haberi ile beraber vatandaşlar bir süredir devamlı gündemde olan bu terimin anlamını merak ediyor…