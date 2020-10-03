‘PKK ile fikir ve eylem birliği içindeler’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kobani eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski ve yeni HDP milletvekillerinin aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgularının ardından gece saatlerinde 20 zanlı tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin, 32 ilde 2014'te yaşanan 6-8 Ekim olayları başlamadan önce ve işlenmesi sırasında, PKK silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulundukları, atılı suçlara konu fiillerin işleneceğini bilerek ve isteyerek açıklamalar yaptıklarını, bu açıklamalar sonrasında da suçların işlendiğini belirterek 20 zanlının da tutuklanmasını talep etti. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, HDP Dış İlişkiler Komisyonu üyesi Nazmi Gür, eski milletvekili Ayla Akat Aka, Eski BDP Eş Genel Başkanı ve milletvekili Emine Ayna, HDP eski MYK üyeleri Bircan Yorulmaz, Berfin Özgü Köse, Dilek Yağlı, Can Memiş, Günay Kubilay, Bülent Parmaksız, Pervin Oduncu, İsmail Şengün ve Cihan Erdal, eski HDP Genel Saymanı Zeki Çelik, HDP RTÜK üyesi Ali Ürküt ve eski milletvekili Prof. Dr. Emine Beyza Üstün'ü tutukladı. Gülfer Akkaya, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan adli kontrolle serbest bırakıldı.' Gerekçeli kararda şu suçlamalar yer aldı:"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, suçu gizlemek veya delillerini gizlemek, yakalanmamak amacıyla öldürme veya öldürmeye teşebbüs, suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanıp, silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerine azmettirme." Kararda uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, tas ve sopa kullanılarak çevreye zarar verildiği ve çık sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.