Reyhanlı barajı bugün açılıyor

9271 metre ile Türkiye'nin en uzun kretine sahip barajı olacak 'Hatay Reyhanlı Barajı'nın açılışı bugün Başkan Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılacağı törenle açılacak. "Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı", "Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi" ve "Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi" projelerinin de açılışının yapılacağı törende Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sahada olacak. 10 Ocak'tan bu yana su tutmaya başlayan Reyhanlı Barajı'nın tüm ünitelerinin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 450 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor. Davutlar Regülatörü ve İletim Kanalı'yla saniyede bin 534 ton su Afrin Çayı'ndan alınarak baraj sahasına aktarılmakta. Yazın 585 bin 160 dekar alan sulanabilecek, kışın ise yaklaşık 200 bin dekar arazi taşkından korunacak.Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan da oluşmakta. Bunun sonucunda göçmen kuşlar için ideal bir dinlenme, beslenme ve üreme alanı oluşmaya başladı. Bu da Reyhanlı Barajı'nın bu bölgelerini yeni kuş cennetine dönüştürecek. ANKARA