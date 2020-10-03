Şehidın adı 8 kişide yaşıyor

Terör örgütü PKK tarafından Hakkâri Dağlıca'da 2007'de düzenlenen baskında 12 asker şehit olurken, 16 asker gazi olmuştu. Van'ın Çatak ilçesi kırsalında geçen hafta düzenlenen operasyonda İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı aranan teröristler listesinde 10 milyon lira ödüllü kırmızı kategoride yer alan Dağlıca saldırısında yer alan PKK'lı Agit Civyan kod adlı Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi. Şehitlerden Afyonkarahisarlı Uzman Çavuş Selçuk Gürdal'ın ailesi buruk da olsa sevinç yaşadıklarını söyledi. Şehidin Isparta'da yaşayan ikiz kardeşi Celaleddin Gürdal (40), 1 yıl sonra doğan oğluna ikiz kardeşinin adını verdi. Oğlunun doğduğu gün "Amcasının hesabını soramayacak olursam 20 yıl sonra oğlum Selçuk soracak" diye kendi kendine söz verdiğini anlatan Gürdal, "Şehit kardeşimin ismi 12 yaşındaki oğlumda yaşıyor. Ailemizde 7 kişide daha Selçuk'un ismini yaşatıyoruz. O hainin öldürülmesiyle az da olsa içimizdeki ateş söndü" dedi. Dağlıca'daki baskın sonrasında bazı askerlerin FETÖ'cü olduğunun ortaya çıktığını ve yargılanıp cezaevine atıldıklarını belirten Gürdal, "Şehit aileleri olarak Dağlıca karanlığının aydınlatılmasını istiyorduk. Açtığımız dava 12 yıldır sürüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun gayretleriyle terör örgütlerinin tepesine çöküldü. Şehit ailesi olarak bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz" dedi.Şehit Uzman Çavuş Gürdal'ın 17 yaşındaki oğlu Samet Gürdal babasının katilinin öldürülmesiyle az da olsa içinin ferahladığını belirterek, "O gece rahat uyudum" diye konuştu. Henüz 4 yaşındayken babasının şehit düştüğünü belirten Günral, "Babamı hayal meyal hatırlayabiliyorum. Birlikte olduğumuz fotoğraflara bakarak anılarımı canlandırıyorum. Lise son sınıftayım. En büyük hedefim subay olup babamın emanetine sahip çıkmak" dedi.Şehidin adını taşıyan ve bugün 12 yaşında olan yeğeni Selçuk Gürdal da, "Amcamın kahraman mücadelesini ben devam ettireceğim. Devletimizin intikamını ben almaya ant içtim. Çünkü doğumumda kulağıma ezanla bu okunmuş" dedi.