Son dakika: Dağlık Karabağ'da son durum! Siviller bölgeyi terk etmeye başladı

Ermenistan'ın saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlattığı karşı harekat sonucu, Ermeni sivillerin Dağlık Karabağ'ı terk etmeye başladıkları ifade edildi. Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirmeye devam ediyor.

Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a kaçışlar başladı | Video

ERMENİSTAN ORDUSU'NDA TAM BİR BOZGUN HAVASI

Dağlık Karabağ'da Mardakert bölgesinde yaşayan Ermeni asıllı bir kadın, "Durumumuz çok kötü. Burada yaşamak imkansız. Her şey yerle bir oldu. Ev kalmadı, ağaçlar bile yanıyor. Köprüler ve yollar çöktü? ifadelerini kullandı.Öte yandan, ağır darbeler yiyen Ermenistan Ordusu'nda tam bir bozgun havası yaşanıyor. Azerbaycan Ordusu karşısında tutunamayan birlikler, mevzilerini terk ederek Ermenistan'a doğru kaçtığı ifade edildi.

AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN ORDUSUNUN ÇOK SAYIDA ZIRHLI ARACINI İMHA ETTİ

Öte yandan Anadolu Ajansının duyurduğu habere göre Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda zırhlı aracı imha ettiği öğrenildi.

Cephe hattındaki çatışmalar gece boyunca devam etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun mevzilerine ve araçlarına ağır hasar verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçların nokta atışı ile imha edildiği yer aldı.

Tüm cephe boyunca şiddetli çatışmalar sürüyor.