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Son dakika: Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacağı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda Stoltenberg'in,  ve Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.10.2020 09:44 ABONE OL
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, pazartesi günü Türkiye'ye ziyarette bulunacağını duyurdu. Stoltenberg'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 5 Ekim 2020 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin Ankara'da Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir" denildi.

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Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geliyor
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