‘Yargı 6-8 Ekim olaylarının hesabını soruyor’

Başkan Erdoğan, AK Parti Konya İl Teşkilatı'nın yemeğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:Milletçe gelecek yarım asrımızı şekillendirecek önemde kritik gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Gezi olaylarıyla fitili ateşlenen saldırıların hiçbiri tesadüf değildir. Gezi olaylarından 15 Temmuz'a kadar uzanan yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz.Terör örgütü sadece cana ve mala kastetmedi, aynı zamanda bölgedeki Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı. Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır. Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır. Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor.