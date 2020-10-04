Alçak suikastın hesabı soruldu

Bölücü terör örgütü PKK'nın tepe kadrosu yurt içi ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarla birer birer etkisiz hale getiriliyor. O kritik operasyonlardan biri de geçtiğimiz günlerde Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştirildi. Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında, Andiçen Mahallesi kırsalında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 11 Eylül 2020 tarihinde JÖH ve Komando Birlikleri tarafından SİHA ve Yakın Hava destekli teröristlere yönelik yapılan operasyon neticesinde 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin Askeri Konsey üyesi "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay olduğu tespit edildi. Karay, Şırnak'ın Beşağaç köyünde 2007'de bir minibüsün taranarak 12 vatandaşın katledildiği saldırı ile 14 yıl önce Beytüşşebap'ta Jandarma Astsubay Levent Çevik'in evinin kapısı kırılarak çocukları ve eşinin gözü önünde şehit edildiği alçak saldırının emrini vermekten aranıyordu.Şehit Levent ÇevikSuikastın gerçekleştiği tarihte Beytüşşebap-Hakkâri arasındaki Kato bölge sorumlusu olan terörist Karay, şehit astsubayı takibe aldırdı. Çevik'in binaya girdiğini izleyen teröristler evin kapısını zorlayarak içeri girdikten sonra ellerindeki silahlarla astsubayı yaylım ateşine tuttu. O hain saldırı şehidin 8 ve 10 yaşındaki iki oğlu ve eşi Esma Çevik'in gözleri önünde yaşandı. Alçak saldırıda şehidin küçük oğlu Mete de bacağından yaralandı ve en küçük gazi unvanı aldı. Oğlunun acı haberini Antalya'daki evinde alan şehit astsubayın babası İbrahim Çevik de (59) aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.Terörist Vahiyettin KarayKaray yine 29 Eylül 2007'de Şırnak Beşağaç köyü yakınlarında tarlada çalışmaktan dönen 7'si korucu, 5'i sivil 12 vatandaşın şehit edildiği saldırının emrini vermişti. Terörist, hain saldırıdan sonra Kuzey Irak'a kaçmıştı. 25 yıldan beri dağ kadrosunda faaliyet yürüten, aralarında asker, polis, korucu ve sivil vatandaş olmak üzere 83 kişinin şehit edildiği saldırıların faili olan Karay, örgüt içinde Murat Karayılan ve Cemil Bayık'a yakın isimdi. Karay, 3 Haziran 1994 günü Bolu yakınlarında cesedi bulunan uyuşturucu baronu Hacı Karay'ın yeğeniydi. 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan terörist Karay'ın öldürülmesiyle şehitlerin kanı yerde kalmadı.İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi kırsalında da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır- Lice ile Ağrı-Doğubeyazıt kırsalında hava destekli operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Lice'de 3, Doğubeyazıt'ta da 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. ANKARA