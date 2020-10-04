Son dakika: Başkan Erdoğan: "Türkiye tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edecek"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye ve Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Birleşmiş Milletler tarafından da tescil edilmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın istikrarı ve Libyalıların refahı için her türlü desteği sürdürmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan da hazır bulundu.





Libya heyetinde ise Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Planlama Bakanı Tahir El Cuheymi, İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Savunma Bakanı Salah Nemruş, Maliye Bakanı Faraj Abumtari ve Milli Güvenlik Danışmanı Taceddin Muhammed Rezzaki yer aldı.

KRİTİK GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Saat 19.00'da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Daha sonra heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşme de 1,5 saatte tamamlandı. Serrac ve beraberindeki heyet daha sonra köşkten ayrıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.