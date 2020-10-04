Bediüzzaman’ın talebesi Mehmet Fırıncı vefat etti

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı 92 yaşında hayatını kaybetti. Fırıncı için bugün öğle namazı sonrası Eyüp Sultan Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan Fırıncı, böbrek rahatsızlığı ve kalp damar tıkanıklığı sebebiyle tedavi görüyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fırıncı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü "Ömrünü Kur'an-ı Kerim'in talebesi olmaya ve inançlı nesillerin yetişmesine vakfetmiş Mehmet Fırıncı beyefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet makamı Alî olsun" sözleriyle dile getirdi. Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Fırıncı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziye mesajı yayımladı. Nur Vakfı'nın da başkanlığını yürüten Fırıncı'nın cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.