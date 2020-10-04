Bu topraklarda doğduk burada öleceğiz

Ermenistan Ordusu cephede sıkıştıkça sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. Ermeni güçleri sadece sınır hattındaki Terter şehrine önceki gün 2 binden fazla top atışı gerçekleştirdi. Yüzlerce ev kullanılamaz hale geldi, birçok kamu binası, hastane de saldırılarda vuruldu.Operasyondan önce 100 bin kişiden fazla insanın yaşadığı şehir ise tamamen boşaltıldı. Şehirde kalan birkaç aile ise evlerinin altına inşa ettikleri tünellerde yaşayama başladı. Sivillerin 24 saatini geçirdiği tünellere elektrik hatları da çekildi. Top atışının eksik olmadığı Terter'de kalan bir avuç sivil, ölsek de vatanımızı terk etmeyeceğiz diye konuştu. Sığınak da yaşayan Terterliler'den biri de 85 yaşındaki Zabile Hasanov. Alibey adlı kedisiyle sığınakta yaşayan Hasanov, "Ayın 27'sinden beri sığınakta yaşıyoruz. Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda öleceğiz. Bu yaştan sonra toprağın altına girdik. Yerin üstü de bizim yerin altı da bizim. Ölsek de gitmeyeceğiz. Bana Bakü'ye git dediler. Gitmeyeceğim. Karabağ bizimdir. Karabağ toprağını ölsek de terk etmeyeceğiz" dedi. Ermeni askerleri Ağdam'a bağlı Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı ve Seferli köylerine ve Guzanlı kasabasına top atışları yaptı. Terter'in Şıhark kasabası da Ermenistan askerlerinin top atışlarına hedef oldu. Berde'nin Soğanverdiler ve Emirli köyleri top atışına tutan Ermenistan ordusu, Şemkir ilinin Sabirkent köyüne yaklaşık 10 Toçka-U taktik füzesi attı.Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali sırasında üniversite eğitimi için İzmir'de bulunan Aide Abdullah (45) , en son 18 yaşında gördüğü memleketine döneceği günün hayalini kuruyor. Eğitimi sonrası evlenerek İzmir'e yerleşen Abdullah "Tüm hayallerim işgal altındaki topraklarda kaldı. Oğlum bana 'Anne orası alınınca ne olacak?' diye soruyor. Ben de 'Baba yurdumuza gidebileceğiz' cevabını veriyorum" dedi. Abdullah'ın kızı Nigar (12) da annesinin köyünü görmeyi çok istediğini söyledi.