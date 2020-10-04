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Doktorların Şebnem Korur Fincancı isyanı

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 4.10.2020 ABONE OL
Doktorların Şebnem Korur Fincancı isyanı
Terör örgütleri FETÖ ile PKK'ya verdiği destekle bilinen Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Başkanı seçilmesine doktorlar isyan etti. "Şebnem Korur Fincancı'nın TTB Başkanı olmasını kabul etmiyoruz" diyen Ankara'daki Türk Hekimleri, yayınladıkları bildiride, "Ergenekon davasına destek veren,Türkiye'yi 'soykırımcı' ilan eden, hendek olaylarına destek veren, FETÖ'nün darbe girişimini savunan birisi TTB Başkanı olamaz" ifadelerine yer verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TTB'ye sert eleştiriler yöneltmişti.

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Doktorların Şebnem Korur Fincancı isyanı
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