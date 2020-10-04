İlham Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesi için başlatılan harekatla ilgili kararlılık vurgusu yaptı. Aliyev "Biz, 'Durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir. BM Güvenlik Konseyi'nin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararı Erivan yönetimince hiçe sayıldı. AGİT Minsk Grubu 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemedi" dedi. Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubunda ise desteklerinden dolayı teşekkür ederken, "Haklı davamızda yalnız olmadığımızı gösterdiniz" dedi.