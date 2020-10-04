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: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok

Giriş Tarihi: 4.10.2020 ABONE OL
İlham Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesi için başlatılan harekatla ilgili kararlılık vurgusu yaptı. Aliyev "Biz, 'Durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir. BM Güvenlik Konseyi'nin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararı Erivan yönetimince hiçe sayıldı. AGİT Minsk Grubu 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemedi" dedi. Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubunda ise desteklerinden dolayı teşekkür ederken, "Haklı davamızda yalnız olmadığımızı gösterdiniz" dedi.
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İlham Aliyev: 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok
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